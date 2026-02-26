VÍDEO: chapéu de Alex Telles aproxima Botafogo e Anselmi da Libertadores
Ex-FC Porto brilhou na receção ao Nacional Potosí e deu o mote para a reviravolta na eliminatória
Depois de seis derrotas seguidas, o Botafogo de Martín Anselmi atingiu a segunda vitória consecutiva, desta feita na receção ao Nacional Potosí (Bolívia), na segunda mão das meias-finais da fase de qualificação para a Libertadores (2-0, 2-1 no agregado).
Na madrugada desta quinta-feira, o lateral Alex Telles (ex-FC Porto) foi totalista no “Fogão”, enquanto o avançado Arthur Cabral (ex-Benfica) foi aposta ao minuto 75.
O marcador foi inaugurado por Alex Telles ao quinto minuto, com um vistoso chapéu, e o médio Danilo completou a reviravolta na eliminatória aos 45+6m.
Desta forma, o Botafogo vai disputar um lugar na Libertadores com os equatorianos do Barcelona. A primeira mão está agendada para a noite de quarta-feira (21h), no Equador, pelo que o “Fogão” vai decidir a eliminatória em casa, a 11 de março (21h).
Por agora, o Botafogo – 13.º classificado no Brasileirão, com um jogo de atraso – aponta baterias à segunda mão das meias-finais da Taça do Rio, com a receção ao Boavista agendada para sábado (22h30). A turma de Anselmi venceu no primeiro “round” (2-0).