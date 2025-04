O Botafogo iniciou a defesa da Libertadores com uma derrota no Chile, na visita ao Universidad (1-0). Entre os titulares de Renato Paiva esteve o lateral Alex Telles (ex-FC Porto).

Depois de uma primeira parte controlada pelos brasileiros, os anfitriões inauguraram o marcador aos 59 minutos, pelo avançado Di Yorio.

Entre trocas e cartões amarelos, o Botafogo terminou reduzido, face à expulsão de Igor Jesus, avançado que foi visado pelo árbitro aos 90+5 e 90+6 minutos.

Assim, o “Fogão” estaciona no terceiro lugar do Grupo A, igualado pelo Carabobo, ambos sem pontos. No topo está o Universidad de Chile, acompanhado pelo Estudiantes, igualados a três pontos.

Na próxima ronda, a turma de Renato Paiva recebe os venezuelanos do Carabobo, na noite de terça-feira (23h).

Cédric Soares vence na Argentina

Na visita ao Talleres, o São Paulo triunfou por 0-1. Entre os brasileiros, o português Cédric Soares foi titular, enquanto o lateral Wendell (ex-FC Porto) foi suplente utilizado.

Depois de o avançado Jonathan Calleri ver um golo anulado, por fora de jogo, aos 37 minutos, a vantagem forasteira foi confirmada aos 76 minutos. Em contracorrente, o médio Alisson embalou o São Paulo para o triunfo.

Assim, Cédric e companhia lideram o Grupo D, com três pontos, igualados pelo Libertad. No fundo estão o Alianza Lima e Talleres, sem pontos.

Na segunda jornada, o São Paulo visita os peruanos do Lima, na madrugada de 11 de abril (1h30).

Outros resultados.

U. de Deportes 0-1 River Plate

Atl. Nacional 3-0 Nacional [de Coates]