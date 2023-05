O Botafogo, de Luís Castro, empatou na última noite na receção ao LDU Quito (0-0), em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Copa Sul-americana.

A equipa do técnico português, a realizar um grande início de época, foi superior nas estatísticas, mas não conseguiu desfazer o nulo diante da formação equatoriana.

Com este resultado, o Botafogo segue no segundo lugar do grupo A, com cinco pontos, menos dois do que o líder, precisamente o LDU Quito.