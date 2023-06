O Botafogo ganhou este domingo em casa do Palmeiras e reforçou a liderança do Brasileirão, mas a conferência de imprensa de Luís Castro foi dominada por outro assunto: o futuro.

Numa altura em que se fala do interesse do Al Nassr, já noticiado pelo Maisfutebol, o técnico português do clube do Rio de Janeiro não quis deixar qualquer garantia sobre o dia de amanhã.

«A minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que entrei no Botafogo. Quando pediram para eu sair, eu já tinha este contrato. Há uma cláusula que diz que se outro clube me quiser tem de pagar, e para me mandarem embora têm de pagar-me o que falta até ao final do ano. O que tenho a dizer é que ganhámos ao Palmeiras, e ganhámos bem», começou por dizer.

«Sou muito pragmático na minha vida, vivo muito o hoje. A solidez do Botafogo não está só no Luís Castro. Sou só uma peça deste quebra-cabeças que todos os dias dá o melhor de si para a construção de um novo Botafogo. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, sei que hoje [domingo] ganhámos bem e é isso. Tudo o que vai para além disso é o meu agente que domina», continuou, citado pelo Globoesporte.

Sobre o jogo, Luís Castro reconheceu que foi um triunfo em casa de um «clube de grande dimensão», mas lembrou que é uma vitória como as outras, de apenas três pontos. Isto entre elogios ao treinador do Palmeiras, o compatriota Abel.

«O Abel é um treinador de grande qualidade e que está no mais alto nível há bastante tempo. Já tem várias conquistas, fruto do que é o seu caminho e a sua dedicação ao trabalho. É um treinador muito exigente e com conhecimento muito grande do que é a essência do jogo. Trabalha sempre os detalhes, portanto é muito difícil jogar contra ele», confessou.

«Claro que nós gostamos sempre que os nossos amigos tenham sucesso, mas jogar contra ele é jogar contra um adversário, então é um amigo entre aspas. É assim que eu encaro os meus treinadores mais chegados, porque não tenho inimigos. Ele sabe que eu gosto muito dele, mas na hora do jogo não quero que ganhe», atirou.