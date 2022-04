A estreia de Luís Castro no banco de suplentes do Botafogo será adiada, isto porque o técnico português ainda não recebeu a licença de trabalho a tempo de ser registado nos serviços administrativos da Federação Brasileira.

Segundo o Globoesporte, o emblema alvinegro será comandado por um dos adjuntos do treinador luso, este domingo, no embate diante do Corinthians, curiosamente também orientado por um português, Vítor Pereira.

Castro terá direito a apresentação no relvado do estádio Nilton Santos, mas só poderá assistir ao jogo nos camarotes, onde vai estar em constante comunicação com o staff técnico.

O Botafogo-Corinthians, a contar para a primeira jornada do Brasileirão, está agendado para as 20h00 deste domingo e os adeptos do Fogão já esgotaram os bilhetes.

A documentação deverá estar tratada na próxima semana, a tempo de Luís Castro poder ir para o banco na ronda seguinte, a 17 de abril, na visita ao Ceará.