O Botafogo oficializou esta sexta-feira a contratação de Luís Castro para o comando técnico da equipa.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube brasileiro informa que o treinador português rubricou um contrato válido para os próximos dois anos.

John Textor, acionista maioritário do emblema carioca, mostrou-se satisfeito com a chegada de Castro ao Rio de Janeiro: «Luís Castro é o homem certo para o Botafogo. Altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da academia do FC Porto, ganhou a alguns dos melhores clubes do mundo e, recentemente, venceu a Emir Cup com o Al-Duhail. O Mister Castro sabe como construir equipas campeãs. Ele é treinador, professor e um verdadeiro gentleman.»

No Botafogo, Luís Castro estará acompanhado por Vitor Severino (adjunto), João Brandão (adjunto), Daniel Correa (treinador de guarda-redes), Roberto Oliveira, Betinho (preparador físico) e Nuno Baptista (analista de desempenho).

Depois do Shakhtar Donetsk e do Al-Duhail, este é o terceiro desafio de Luís Castro no estrangeiro.