O Botafogo informou que cerca de uma dezena profissionais, entre eles jogadores e elementos da equipa técnica de Luís Castro, foram afetados por um surto de virose gastrointestinal.

Sem mencionar os nomes dos afetados, o emblema do Rio de Janeiro deu conta de que o problema está a ter impacto no arranque da preparação para o próximo jogo, agendado para o próximo sábado diante do Ceará. «O clube está enviando os máximos esforços e esforços e cuidados para plena recuperação de todos o mais rápido possível», lê-se.

Recorde-se que antes do último jogo, diante do Corinthians de Vítor Pereira no passado sábado, o Botafogo informou que o médio Eduardo tinha apresentado um quadro de febre e mal-estar não relacionado com covid-19. Nos minutos iniciais desse jogo, o lateral Marçal, que passou pelo futebol português, teve de sair lesionado e Hugo, que entrou para o lugar dele, teve uma indisposição.

Os problemas físicos têm sido recorrentes ao longo a temporada no Botafogo, que regressou este ano ao principal escalão do futebol brasileiro e está no 12.º lugar com 24 pontos, quatro acima da zona de despromoção.