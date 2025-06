Antes do duelo com o Palmeiras nos “oitavos” do Mundial de Clubes, Renato Paiva foi presenteado com um vinho tinto Malbec, produzido na região da Patagónia, no sul da Argentina. Este é o vinho de eleição do treinador português.

Além da garrafa, a jornalista da DAZN dedicou uma mensagem ao timoneiro do Botafogo.

«Mister, parabéns por tudo. A melhor coisa que vem da Argentina não é o Messi, sim os vinhos», leu, entre risos, corroborando a opinião.

O “Fogão” inaugura os oitavos de final do Mundial de Clubes em Filadélfia, nos Estados Unidos, frente ao Palmeiras. O encontro está agendado para as 17 horas e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.