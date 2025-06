Renato Paiva foi apanhado completamente de surpresa com a saída do Botafogo.

Mais do que a decisão, a sequência de acontecimentos que se desenrolaram desde a eliminação do Mundial de Clubes, no passado sábado, motiva a desilusão do técnico português de 55 anos em relação a John Textor, que, segundou apurou o nosso jornal, não chegou sequer a encarar Renato Paiva para lhe comunicar a demissão.

Vamos por partes. De acordo com o que apurou o Maisfutebol, após a derrota com o Palmeiras (1-0, após prolongamento), já no hotel, em Filadélfia, Textor fez uma declaração para toda a comitiva em que manifestou um ligeiro desagrado por nesse jogo não ter visto uma equipa mais ofensiva. Porém, nesse momento ou posteriormente, o dono do Botafogo não teve qualquer conversa com Renato Paiva.

De seguida, os jogadores foram liberados.

Já no domingo (ontem), Textor ligou a dois diretores do clube, que estavam de passeio em Nova Iorque, para regressarem subitamente a Filadélfia, de modo a acertarem a rescisão de contrato com o treinador.

A decisão aparentemente impulsiva é tanto mais inesperada considerando que, há dias, após a vitória sobre o campeão europeu PSG, o próprio empresário norte-americano interrompeu a flash do técnico para lhe dar um beijo pelo resultado inesperado.

Apesar do afastamento nos oitavos de final, o Botafogo encaixou mais de 20 milhões de euros no Mundial e continua nas restantes competições. Além disso, o português, que assumiu a equipa carioca em fevereiro, tem o melhor registo em casa na era Textor (desde a constituição da SAD – SAF no Brasil).

Desta forma, Renato e a sua equipa técnica deixam já esta segunda-feira os Estados Unidos e regressam ao Brasil, enquanto a restante comitiva do Botafogo só viaja na terça-feira (amanhã), dia em que a FIFA marcou voo para o clube.

Segundo o nosso jornal sabe, a rescisão do contrato que o vinculava até dezembro de 2026 ainda não está assinada. Neste momento, a negociação de um acordo está entregue ao advogado de Renato Paiva.