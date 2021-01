No jogo de encerramento da 15.ª jornada da Liga, a Académica recebeu e vence o Mafra por 1-0.

O único golo do jogo foi apontado por Mohamed Bouldini, através de um pontapé de bicicleta aos 64 minutos no seguimento de um livre que encontrou o caminho da barreira visitante e após o qual a equipa de arbitragem não descortinou um fora de jogo do avançado marroquino, melhor marcador da II Liga com nove golos.

A Académica segue no 2.º lugar da II Liga com 31 pontos, menos quatro do que o Estoril e mais quatro do que o Feirense, que está no terceiro lugar, que dá acesso ao play-off de subida.