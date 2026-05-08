Titularíssimo no corredor direito da defesa do Bournemouth, o espanhol Alejandro Jiménez foi afastado da comitiva que vai visitar o Fulham de Marco Silva no sábado (15h). Em causa alegadas mensagens trocadas nas redes sociais com uma menor de 15 anos.

«O Bournemouth está ciente do que circula nas redes sociais envolvendo Jiménez. O clube compreende a gravidade da situação e está a investigar. Consequentemente, Jiménez não vai ser convocado para o jogo com o Fulham», lê-se em comunicado.

Natural de Leganés, Alejandro Jiménez foi contratado ao Milan há um ano, a troco de 19,5 milhões de euros. Antes de passar por Itália, o defesa fez formação no Real Madrid.

Nesta época, o lateral de 21 anos acumula um golo e duas assistências em 32 jogos pelo Bournemouth.