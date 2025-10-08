Quando Rodrigo Mora entra em campo, eu fico sempre com a sensação de que já vi aquilo antes. E não foi na televisão. Foi mais ou menos ali na minha adolescência.

A simulação de corpo antes de receber a bola, o domínio com a parte de fora do pé, a inteligência de aparecer nos espaços certos, o remate embalado pelo balanceamento dos braços, as fintas sem truques de circo por detrás.

O futebol, nos pés de Rodrigo Mora, parece uma coisa natural. Sente-se que nasceu com ele.

Já eu sinto que o tempo recuou trinta anos e lá está João Pinto, camisola por dentro dos calções, mangas arregaçadas até meio dos braços e o estilo de jogar como quem está a inventar o futebol outra vez. João Pinto era uma espécie de poema em movimento.

E Rodrigo Mora?

Bem, Rodrigo Mora é o mesmo tipo de ser humano raro, que transforma o futebol em arte sem permitir que deixe de ser um assunto sério.

Um e outro trazem o brilho de quem nasceu para ser herói. Trazem, no fundo, aquela capacidade de fazer tudo com a simplicidade dos génios.

Para eles é fácil destacarem-se em campo. Basta procurar o loiro baixinho, com o cabelo a cair para a frente dos olhos e ar de traquina da rua, que inventa promessas onde os outros só cumprem obrigações. Os dois jogam como quem acredita que o futebol ainda vem sem manual de instruções. Correm porque querem, fintam porque podem, voam porque gostam.

Neste futebol moderno, há um toque de loucura saudável no que fazem.

Infelizmente para Rodrigo Mora isso não basta. Devia ser mais do que suficiente, mas não é.

Porquê?

Porque o futebol está a tornar-se chato. Dá mais importância a um passe falhado do que a um túnel, e não gosta de jogadores que não saibam sempre o que fazer.

Rodrigo Mora, claramente, não sabe. Nem sabe ele, nem sabemos nós. Quando a bola lhe chega, sente-se uma espécie de suspense no ar: dali pode surgir qualquer coisa e ninguém imagina o quê. Às vezes perde a bola. Outras vezes muda o jogo.

O treinador moderno odeia isso.

Odeia não ter o controlo do jogo em todas as suas variantes. Não aceita um bug humano, num futebol que parece guiado pela inteligência artificial e segue o padrão mais vezes repetido.

Por isso Rodrigo Mora precisa de ter sorte. Precisa de um treinador corajoso e seguro, como Cristiano Ronaldo teve quando aos 18 anos foi trabalhar com Alex Ferguson.

Ou como João Pinto também teve, quando com 20 anos encontrou Manuel José no Boavista.

É que o futebol, de tempos em tempos, precisa de um novo João Pinto. E Rodrigo Mora é esse jogador. Mas sem o penso no nariz.

«Box-to-box» é um espaço de opinião de Sérgio Pereira, editor-chefe do Maisfutebol