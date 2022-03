«Pedras no meu caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo.»

Sim, mas quando? Daqui a um ano? Daqui a dez? Já encontrou um terreno? Já tem o projeto de arquitetura? Já deu entrada com o plano de informação prévia à Câmara Municipal?

Não, claro que não. O português não seria português se não deixasse tudo para depois. «Um dia», dizem. Ignorando, por exemplo, que se o terreno ficar no concelho da Amadora o melhor é contar com não menos de dois anos pela licença de construção. Tratando-se de um castelo, que para todos os efeitos é um tipo de obra que já teve mais saída, é provável que as licenças demorem mais.

Por essas e por outras é que na Batalha há um edifício que demorou quase dois séculos a ser construído.

Mas enfim, está tudo bem, não há problema, temos tempo. É preciso é ter paciência.

A não ser que estejamos a falar de João Félix ou de vitamina D. Aí queremos tudo para ontem e não temos paciência para esperar por nada.

João Félix, por exemplo. Fez há pouco 22 anos. Com a idade dele Luís Figo ainda estava no Sporting, Zidane ainda jogava no Bordéus e Ronaldinho tentava ganhar um lugar no PSG.

Mas a João Félix exige-se o mundo. Ou, pelo menos, parte dele. Como que se não houvesse tempo, como se não merecesse a nossa paciência. Condicionado por um preço tremendamente inflacionado e que refletia mais o que podia vir a ser, do que propriamente o que já era, o internacional português tornou-se num alvo fácil de uma urgência nada portuguesa.

Tem de fazer tudo já, agora, neste instante.

A verdade é que ele, como a vitamina D ou as licenças de construção, precisa de tempo: tempo para aprender a fazer a diferença num contexto difícil, e diferente do que ele conhecia no Benfica.

A verdade é que pouco a pouco, etapa a etapa, João Félix vai fazendo o caminho até ao topo. As últimas exibições mostraram que já se adapta melhor a circunstâncias mais exigentes.

E isso é o mais importante: trabalhar em cima das pedras que encontra no caminho.

«Box-to-box» é um espaço de opinião de Sérgio Pereira, editor-chefe do Maisfutebol