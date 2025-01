O pugilista Hassan Mgaya, da Tanzânia, faleceu na sequência de lesões sofridas num combate com Paul Elias, da categoria de peso leve, que teve lugar na cidade tanzaniana de Dar-Es-Salaam, no dia 27 de dezembro.

O combate terminou no quinto assalto com um «knock out». As graves lesões sofridas por Mgaya obrigaram ao seu internamento hospitalar, onde permaneceu durante três dias, antes de morrer, a 30 de dezembro do ano passado.

A morte do atleta, aos 29 anos, foi confirmada pelo Conselho Mundial do Boxe e pela Comissão de Boxe da Tanzânia, que partilhou uma emotiva nota fúnebre: “Perdemos um verdadeiro desportista, mas seu legado viverá para sempre”.