Floyd Mayweather confirmou que quer uma reedição da luta com Conor McGregor já no próximo ano. O antigo boxeador, agora com 45 anos, retirou-se em 2017 após a vitória sobre o irlandês e desde então tem competido em vários combates de exibição.

Mayweather garante já existirem negociações para entrar no ringue com a estrela do UFC. «Não sabemos se será uma exibição ou uma luta real. Houve conversas para as duas, mas eu preferia uma exibição», disse em declarações ao Sports Mail.

«Não gosto de lutas em que tenho de sofrer golpes reais. Tipos como Conor McGregor e outros que não batem muito forte, como Youtubers ou tipos do UFC, eu não me importo de os enfrentar, mas sem que me coloque numa posição em que me possa magoar», disse o pugilista que terminou a carreira invicto, com um registo de 50-0.

Já à TMZ, o norte-americano garantiu ainda que terá de receber um montante de «nove dígitos».

Ao contrário de Mayweather, McGregor ainda está no ativo de forma profissional, mas perdeu três das últimas quatro lutas e encontra-se a recuperar de lesão.