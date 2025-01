O lutador Tyson Fury anunciou esta segunda-feira que terminou a carreira ao mais alto nível do boxe.

A decisão foi dada a conhecer num curto vídeo nas redes sociais, em que Fury refere que «adorou todos os momentos» da sua longa carreira.

Fury ficou conhecido como um dos grandes nomes da modalidade depois de, em 2015, ter derrotado Wladimir Klitschko para ganhar os títulos de pesos pesados da WBA (Super), IBF, WBO, IBO e The Ring.

O boxeur de 36 anos despede-se assim dos rings com 37 combates, nos quais venceu por 34 vezes com 24 KO's e apenas duas derrotas, as duas com Usyk e a última em dezembro, naquele que se tornou no último combate de Fury.

O último triunfo da carreira do pugilista britânico foi contra a estrela de UFC Francis Ngannou, em que venceu por decisão dividida em outubro de 2023.

Veja aqui o vídeo em que Tyson Fury anuncia o final da carreira: