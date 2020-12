Tyson Fury, que foi duas vezes campeão mundial de pesos pesados de boxe, recorreu esta quarta-feira às redes sociais para pedir à BBC que o retirasse da lista de nomeados ao prémio Personalidade do Ano no Desporto.

Os candidatos ao prémio são, além de Tyson Fury, Stuart Broad (críquete), Hollie Doyle (hipismo), Lewis Hamilton (Fórmula 1), Jordan Henderson (Futebol) e Ronnie O'Sullivan (snooker).

Mas Tyson Fury quer ver esta lista reduzida e fez um apelo em vídeo. «Olá, eu sou o Tyson Fury, o Rei Cigano, e esta é uma mensagem para a BBC Sport: Por favor tirem-me da lista. Eu sou o campeão do povo e não preciso de qualquer reconhecimento ou prémio. Sei quem eu sou e o que fiz no desporto. Tenho o carinho das pessoas e isso significa mais para mim do que qualquer prémio do mundo. Por isso, quem gosta de mim, não vote».

Mas a BBC já disse que vai manter Tyson Fury na lista de candidatos, escolhida por um painel independente. «Como sempre, o vencedor vai ser decidido pelo público durante um programa ao vivo, agora cabe ao Tyson Fury decidir se quer estar presente.»