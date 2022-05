Se aquilo que John Ramirez fez a Jan Salvatierra na noite de sábado não foi o Knockout do ano, andará lá perto.

Durante um combate no Premier Boxing Champions Charlo x Castaño II, em Houston, capital do Texas, nos Estados Unidos, Ramirez derrotou o adversário logo no primeiro assalto, com um KO que atirou Salvatierra para fora do ringue.

O melhor é mesmo ver.