Inicialmente agendado para o verão passado, mas adiado por motivos relacionados com a saúde de Mike Tyson, o combate entre o ex-campeão do Mundo de pesos pesados e o Jake Paul vai mesmo acontecer nesta sexta-feira no AT&T Stadium, em Dallas.

Jake Paul, uma celebridade do Youtube que também é ator e pugilista profissional, nasceu em 1997, ano do célebre combate em que Tyson mordeu a orelha direita de Evander Holyfield.

Na conferência de imprensa de antevisão do evento que será transmitido pela Netflix em modelo pay-per-view, Paul provocou a lenda do boxe, aparecendo com uma proteção banhada a diamante na orelha direita. Que, garantiu, vai usar quando subir ao ringue.

Mas essa não foi a única provocação. Quando os dois estiveram frente a frente, Tyson adotou uma postura muito tranquila, ao contrário de Paul. «Porque é que eu acho que ele estava tão calmo? Ele está com medo, talvez. Não sei, mas isso chateia-me», disse depois, hiper-confiante de que vai atirar ao tapete um dos melhores pugilistas de todos os tempos.

Já Mike Tyson não admite outro cenário que não a vitória. Questionado por uma jornalista sobre o que tinha a perder caso fosse derrotado, Tyson chegou mesmo a elevar o tom de voz. «Não vou perder. (...) Não vou perder! Ouviste o que eu acabei de dizer?!», disparou como que a cortar uma segunda pergunta.

«Hostilidade do Jake Paul na conferência de imprensa? Só importa o que acontece no ringue. Ele pode dizer o que quiser. É no ringue que a festa começa. E vamos descobrir se ele se aguenta na festa com os mais crescidos. Como é que a festa acaba? De forma esmagadora. Penso que o Jake está em apuros», disse, depois, sem pestanejar em declarações divulgadas pela BBC Sports.