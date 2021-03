Há muito que se especulava sobre a marcação de um terceiro combate entre Mike Tyson e Evander Holyfield, que protagonizaram uma das rivalidades mais acesas da história do boxe na segunda metade da década de 90.

Agora, Tyson garantiu que o combate não só vai acontecer, como até já tem data. «Quero que toda a gente saiba que o combate entre mim e o Holyfield está marcado. O Holyfield é um homem humilde, eu sei. E também sei que é um homem de Deus, mas eu sou Deus num homem. E escutem! Vou ter sucesso a 29 de maio», disse durante um live no Instagram.

As afirmações do ex-campeão do mundo de pesos pesados surgem um dia depois de o representante de Holyfield terem emitido um comunicado a dar conta de um impasse nas negociações e que Tyson havia recusado um acordo que algumas fontes garantem que contemplava o pagamento de 25 milhões de dólares (21 milhões de euros). «Pensámos que já tínhamos chegado a um acordo, mas rapidamente caiu tudo por terra quando o pessoal do Tyson recusou todas as ofertas. Estávamos a negociar de boa fé e parece que andámos a perder tempo», disse Kris Lawrence.

Agora, garante Mike Tyson, o terceiro combate entre ele e Evander Holyfield vai mesmo acontecer no final de maio.

Os dois pugilistas combateram em 1996 e 1997. No primeiro encontro, Holyfield venceu por KO técnico no 11.º assalto e no segundo Tyson acabou desqualificado no terceiro assalto por ter mordido a orelha do adversário.

Agora, quase 24 anos depois de um dos momentos mais polémicos da história do boxe voltam a enfrentar-se no ringue. Holyfield aos 58 anos; Tyson aos 54.