O pugilista britânico Ricky Hatton, lenda do boxe, foi encontrado morto em casa.

«Os agentes foram chamados por um membro do público para comparecer em Bowlacre Road, Hyde, Tameside, às 06h45 de hoje, onde encontraram o corpo de um homem de 46 anos. Atualmente, não se acredita que haja quaisquer circunstâncias suspeitas», informou à CNN Internacional a Polícia da Área Metropolitana de Manchester.

Apelidado de «The Hitman», o boxeur natural de Stockport, subúrbios de Manchester, foi campeão de pesos leves e médios, tendo combatrido com outras lendas do desporto como Floyd Mayweather Jr., ou Manny Pacquiao. Em 2007, após 43 vitórias, foi derrotado pela primeira vez, na altura por Mayweather.

Em 2012 retirou-se com um registo de 45 vitórias e três derrotas.

Hatton travou depois uma luta contra a depressão e a dependência do álcool e drogas. No verão deste ano anunciou a intenção de voltar aos ringues, o que estava previsto para 2 de dezembro, no Dubai, diante de Eisa Al Dah, também de 46 anos.

O Manchester City, clube pelo qual Ricky Hatton torcia enquanto adepto, lamentou o desaparecimento de «um dos adeptos mais acarinhados e venerados» dos ctizens.