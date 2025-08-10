Dois pugilistas japoneses faleceram, revelou este domingo a Comissão Japonesa de Boxe. Em causa estão as lesões cerebrais sofridas em dois combates distintos durante o mesmo evento em Tóquio.

«É a primeira vez no Japão que dois pugilistas foram submetidos a cirurgia cerebral devido a lesões no mesmo evento», afirmou Tsuyoshi Yasukochi, secretário-geral da Comissão Japonesa de Boxe.

Shigetoshi Kotari, super-pluma, e Hiromasa Urakawa, peso leve, ambos de 28 anos, participaram numa gala no Korakuen Hall de Tóquio, que decorreu no dia 2 de agosto. Foram os dois transportados para o hospital, tendo sido submetidos a uma cirurgia cerebral, que veio a revelar-se sem sucesso.

Kotari perdeu os sentidos depois do combate, tendo sido transportado para o hospital. Sem sucesso na cirurgia, faleceu seis dias depois por um «hematoma subdural». Já Urakawa viu o combate ser interrompido pelo árbitro no oitavo round. Acabou por sucumbir «tragicamente aos ferimentos sofridos durante o seu combate», falecendo este sábado.