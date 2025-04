O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol (AF) de Braga suspendeu por 16 meses o guarda-redes Marco Pinto, acusado de agredir o árbitro Ricardo Ferreira no Caçadores das Taipas–Arões, a 23 de março.

Decidida na reunião de quarta-feira e divulgada esta quinta-feira em comunicado, a pena respeita aos desacatos verificados no minuto 70 do encontro da 24.ª jornada da Série B da Divisão de Honra da AF de Braga.

O guardião do Caçadores das Taipas agrediu um jogador do Arões, viu o cartão vermelho direto e dirigiu-se ao árbitro principal, estendendo o braço com o punho fechado na direção do rosto do juiz.

O trio de arbitragem recolheu ao balneário e deu por terminado o encontro, quando o Arões vencia por 1-0.

Como o Conselho de Disciplina da AF Braga aplicou suspensão preventiva, o antigo internacional sub-19 e sub-20 começou a cumprir a 24 de março uma pena que se estende até julho de 2026.

O órgão puniu ainda o Caçadores das Taipas com uma derrota (3-0), interdição do Campo do Montinho por um jogo – a ser cumprida na 29.ª e penúltima ronda do campeonato, frente ao São Cristóvão, a 3 ou 4 de maio – e uma multa de 100 euros.

O Caçadores das Taipas, fundado em 1923, suspendeu Marco Pinto, de 37 anos, e pediu desculpa ao trio de arbitragem e ao Arões.

A 24 de março, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto enviou para o Ministério Público «toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal».