A FIGURA: Gorby

Decidiu o jogo. Soube ler o lance do golo, aproveitando o passe de Ricardo Horta que o desmarcou. No frente a frente com Ricardo Velho, Gorby não tremeu e atirou a contar. Além do golo, foi competente, dando trabalho a Pastor no lado direito.

O MOMENTO: Toque de midas de Ricardo Horta (70m)

Parecia um lance inócuo – e provavelmente até o seria se não fosse aquele ligeiro toque de Ricardo Horta que desmarcou Gorby. Foi o lance capital de um jogo que foi decidido pela margem mínima e em que o Braga não fez uma exibição de encher o olho.

OUTROS DESTAQUES:

Cláudio Falcão:

Bom jogo do brasileiro do Farense. Jogou a central, fazendo dupla com Marco Moreno, e esteve sempre muito seguro. Era pelos pés dele que passava também o início da manobra de ataque dos algarvios. Acabou a jogar a ponta de lança, no tudo por tudo do Farense.

Lucas Hornicek:

Salvou o golo do Farense com duas grandes defesas: na primeira parte, após um remate acrobático de Rony Lopes, e, na segunda, numa boa chance de Elves Baldé que quase dava o empate. Se o Braga sai de Faro com uma vitória, também o deve a Hornicek, essencialmente durante a primeira parte.