O diretor de Relações Institucionais do Sporting de Braga, Alan, esteve presente na gala Kick-Off, do sorteio da Liga. O antigo jogador e atual dirigente dos minhotos comentou a transferência de David Carmo da Pedreira para o FC Porto por uma verba superior a 20 milhões de euros.



«Carmo? A vida é mesmo assim. Os jogadores têm de estar preparados. Uns saem, outros entram e outros ficam. O Sporting de Braga é isso. A equipa está a trabalhar com humildade, alegria e disciplina. O Sporting de Braga é sempre forte e luta para ganhar todos os jogos. Nem sempre acontece, mas o Sp. Braga é sempre forte», defendeu, em declarações aos jornalistas.



Alan comentou ainda o calendário da Liga. A equipa de Artur Jorge abre a participação no campeonato 2022/23 frente ao Sporting.



«Caiu o Sporting na primeira jornada. Vamos estar preparados. É um jogo grande do campeonato português e vamos dar tudo para vencer», disse.



O calendário completo da Liga