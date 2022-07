Ricardo Horta apresentou-se esta segunda-feira ao trabalho no Sporting de Braga. O internacional português, jogador que interessa ao Benfica, mostrou-se «feliz» pelo regresso aos arsenalistas e antecipou a próxima temporada.



«Está a ser um bom regresso. Estou a adaptar-me às ideias do mester e à nova dinâmica do grupo, mas está a ser um bom dia. Está a ser um bom regresso e por isso estou feliz», começou por dizer aos meios do clube minhoto.



O avançado de 27 anos comentou as primeiras impressões do técnico Artur Jorge, referindo que a o grupo «está a aceitá-lo bem e, por isso, acredito que o Braga fará uma excelente época». Além disso, o capitão do Sp. Braga explicou os objetivos para 2022/23.



«Temos de melhorar em relação aos últimos anos. Sabemos que o Sp. Braga joga sempre para vencer e queremos chegar mais longe nas taças. Queremos também atingir a melhor classificação possível no campeonato. É isso que poderemos prometer aos adeptos: fazer o melhor possível», apontou.



Por último, Ricardo Horta falou sobre a presença na convocatória da seleção nacional para os jogos da Liga das Nações - estreou-se a marcar no jogo contra Espanha.



«As épocas têm corrido muito bem. Já estou completamente adaptado ao clube e fruto disso aconteceu a chamada à seleção. Era algo que há muito ambicionava e estou muito feliz pelo meu desempenho individual», concluiu.



Horta tem, recorde-se, contrato com os arsenalistas até 2026.



As declarações de Horta na íntegra: