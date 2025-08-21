O que, no início, chegou a parecer uma tarefa para algum trabalho, rapidamente se tornou fácil. E nem foi preciso deslumbrar – longe disso, aliás. O Braga ainda se terá assustado levemente, mas vai para a segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa com uma confortável vantagem de 0-4.

No papel, a equipa portuguesa jogou fora, mas parecia que jogava em casa; o adversário era de Gibraltar, mas a partida disputou-se em Portugal.

Confuso? Já perceberá o porquê.

Após eliminar Levski de Sofia (Bulgária) e Cluj (Roménia), quis o sorteio que o Braga enfrentasse o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, no play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa.

Problema: o estádio do Lincoln não cumpre os requisitos de segurança da UEFA, o que obriga os gibraltinos a jogar… no Estádio Algarve. E assim aconteceu hoje, num cenário curioso: dos cerca de 3 mil adeptos presentes, 95% era do Braga. Camisolas e adereços do Lincoln eram escassas. Praticamente inexistentes.

Mas, a verdade é que, quando a bola começou a rolar, o Braga terá tido um – ainda que leve – choque com a realidade. Longe de ser uma equipa com um futebol agradável, o Lincoln também não é tão mau quanto se poderia achar. Os orientados do espanhol Juanjo Bezares mostraram, nos primeiros 20 minutos, alguns argumentos – e até tiveram a primeira grande chance, aos 10m, quando o ponta de lança De Barr ficou isolado perante Hornicek.

Com o adiantar do relógio, começou a perceber-se que bastava o Braga – que apareceu com sete alterações face ao último jogo frente ao Alverca - carregar um pouco mais para, muito provavelmente, desmontar a organização do Lincoln. E assim aconteceu ao minuto 34, quando Zalazar apareceu na esquerda e cruzou para o segundo poste onde, de cabeça, apareceu Victor Gomez. O defesa do Braga atirou a contar e estreou-se a marcar ao serviço dos arsenalistas.

O mesmo Zalazar que, logo a seguir, aos 39m, dilatou a vantagem, após uma boa combinação com João Moutinho que voltou a jogar no “seu” Algarve.

Em cinco minutos, o Lincoln caiu por terra – o Braga tomou total conta do jogo e levou uma vantagem confortável para o intervalo.

Daí que, na segunda parte, a dúvida fosse apenas uma: iríamos ficar por aqui ou a equipa portuguesa conseguiria marcar mais?

Os arsenalistas dominaram a seu bel-prazer, mas, tal como aconteceu na primeira parte, os golos só apareciam mais para o final.

Zalazar recebeu um passe a desmarcar e picou a bola, com classe, sobre o guarda-redes de Gibraltar (80m).

O resultado só ficaria fechado à entrada para o período de descontos, quando Pau Victor – o reforço mais caro de sempre do Braga, contratado ao Barcelona – fechou a contagem.

Numa noite em que, jogando fora, o Braga mais parecia jogar em casa, fica uma quase-certeza: com esta vantagem, o Braga vai passar à próxima fase da Liga Europa.

A FIGURA: O que joga Zalazar

Já lhe conhecíamos a qualidade. Zalazar não caiu de paraquedas, este ano, no Braga, mas o início de temporada do internacional uruguaio está a ser de grande, grande nível. Depois de ter marcado dois golos na passada eliminatória frente ao Cluj, hoje repetiu a gracinha com mais dois ao Lincoln Red Imps. A que somou, ainda, uma assistência para Victor Gomez. A manobra ofensiva do Braga passa, quase sempre, por este médio que, a continuar assim, promete ser um caso sério.

O MOMENTO: Estreia a marcar para Victor Gómez

Desde 2022 que Victor Gómez está no Braga – e, verdade seja dita, sempre mostrou muita qualidade. É o dono da lateral direita dos bracarenses e tem somado várias assistências ao longo dos anos, mas golos nem um. Até hoje. O internacional jovem espanhol – ganhou um Europeu sub-17 e um sub-19 – estreou-se a marcar ao serviço do Braga, ao dar seguimento, de cabeça, a um bom cruzamento de Zalazar.

POSITIVO: Presença arsenalista no Algarve

O tempo é de férias e de certeza que muitos dos adeptos do Braga que foram hoje ao Estádio Algarve já estariam na região de férias. E outros terão aproveitado a partida para essas férias no Sul. Seja como for, o apoio à equipa portuguesa foi notável, com cerca de 2500 adeptos a puxar sempre pela equipa. Já do lado de Gibraltar… mal se viram adeptos.