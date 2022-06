O Sporting de Braga anunciou esta sexta-feira Rui Duarte como o novo treinador da equipa dos Sub-23, assinando um contrato de duas temporadas com o clube arsenalista.

O técnico de 43 anos entra para o lugar de Custódio Castro, que assumiu o comando da equipa B bracarense.

Rui Duarte estava sem clube desde novembro de 2021, quando abandonou o Trofense. No currículo conta com passagens pelo Farense, Casa Pia e Trofense, destacando-se o título do Campeonato de Portugal na formação da Trofa.