André Horta regressou ao Olympiakos no mercado de janeiro, mas passou a primeira metade da temporada no Sporting de Braga e aponta o dedo à política de contratações dos minhotos.

O médio de 28 anos reconheceu que a maioria dos reforços eram inexperientes e não tinham conhecimento do contexto dos bracarenses.

«Este ano sinto que chegaram muitos jogadores jovens que, no início, não perceberam claramente o que era o Sp. Braga. Isto é mesmo assim e nós falávamos disso entre nós», começou por dizer o médio português, em entrevista à SIC Notícias.

«Tivemos de jogar as eliminatórias da Liga Europa, que acabámos por passar. Ganhámos ao Rapid Viena 2-1 em casa e nós chegámos lá e estivemos a perder 2-0, acabámos por depois empatar o jogo, mas essa malta não estava a perceber o que era para nós ficar de fora da Liga Europa. Ou seja, nós vínhamos há anos a jogar competições europeias, é algo que nos dá prestígio, mas esta malta nova que chegou se nós entrávamos na Liga Europa, ou não, era igual, porque eles nunca a jogaram», prosseguiu.

«As contratações do Sp. Braga este ano podem ter qualidade, mas falando só da mentalidade e de onde vieram foi um jogador da segunda divisão espanhola, outro da terceira espanhola, veio um da segunda divisão francesa, o Gharbi estava emprestado a um clube da Suíça que tinha descido de divisão. Mas o que é que eu quero com dizer com isto? Eles até podem ter muita qualidade, mas não estão habituados ao nível de exigência do Sp. Braga», frisou.

André Horta salientou ainda que o Sp. Braga «está numa situação difícil», devido à concorrência de FC Porto, Benfica e Sporting, que conseguem recrutar noutros mercados.

«Vêm para um clube como o Sp. Braga para lutar pelo campeonato português, onde está o FC Porto, o Benfica e o Sporting, clubes que disputam oitavos de final e quartos de final da Liga dos Campeões e nós queremos ir lutar com eles com jogadores de segundas e terceiras divisões. Podem ter qualidade, mas chegam ali e a mentalidade é diferente e nós percebemos isso no início. Neste caso, entrar para a Liga Europa era o primeiro objetivo que tínhamos e o pessoal não estava a perceber bem qual era a responsabilidade e o dano que era para o clube nós não entrarmos na Liga Europa, o clube não receber aquele dinheiro da entrada na Liga Europa, nem o prestígio que era para nós jogadores jogar uma competição europeia», sublinhou.

«O Sp. Braga neste momento está numa situação um pouco difícil porque é um clube que tem de contratar assim, está ali num limbo em que também precisa de jogadores com outra mentalidade, porque depois quanto estiver nas decisões e a lutar por coisa palpáveis – por um título – precisa de jogadores mais experientes e que estejam habituados a esses momentos», concluiu.

Horta fez 22 jogos pelo Sp. Braga esta época, nos quais marcou um golo e anotou cinco assistências. Já pelo Olympiakos, alinhou em seis partidas (um golo e uma assistência).