Depois de carimbar o acesso ao play-off da Liga Europa, o Sporting de Braga visita o Boavista, na segunda jornada da Liga. Na antevisão ao encontro, Carlos Carvalhal lembrou que os axadrezados venceram no reduto do Casa Pia (1-0) na ronda inaugural.

«Não já jogos fáceis e jogar no Bessa nunca é fácil, o Boavista vem moralizado com uma vitória fora. Cumpre-nos ter humildade e respeito pelo adversário, é o primeiro caminho para ganhar. Vamos a jogo com determinação e foco para trazer os três pontos amanhã [domingo]», disse o técnico dos minhotos.

Carvalhal também abordou a situação dos avançados do plantel. El Ouazzani e Roberto Fernández, reforços para esta temporada, marcaram diante do Servette, enquanto Banza não saiu do banco.

«[Isso] Não torna a vida mais difícil para o Banza. [Mas] Avaliámos a atitude e o empenho dos jogadores e depois tomámos decisões. Ambos têm uma particularidade que gosto, são jogadores de atitude, trabalho e compromisso e isso é muito importante», vincou o treinador, tendo ainda realçado que, com a forma de jogar das suas equipas, «dificilmente [os avançados] fazem os 90 minutos».

«O Banza tem bastante qualidade, e esses jovens têm um potencial muito grande, vão crescer, marcar mais golos e com o compromisso fantástico que têm. Depois, é escolher», completou.

Questionado sobre o pouco tempo de preparação, visto que substituiu Daniel Sousa há menos de uma semana, Carvalhal mostrou-se pouco preocupado. «Do pouco, eu quero muito - muito empenho, muita entrega, que a equipa corra e trabalhe muito.»

Apesar da boa amostra na Suíça, o treinador do Sp. Braga assumiu que «há muito trabalho pela frente».

«Estamos num ciclo muito difícil para imprimir as nossas ideias [por causa dos muitos jogos], recorremos muito ao lado estratégico e ao vídeo, assim como à capacidade de inteligência dos jogadores e os do Sp. Braga têm um nível de interpretação muito grande», notou, antes de refletir sobre o calendário sobrecarregado, que pode obrigar a ir ao mercado.

«Isso pode ter implicações para equilibrar e melhorar o plantel, torná-lo mais competitivo para estarmos a top em todas as competições. Pode haver reajustamentos, se calhar com mais premência após o último jogo europeu», reconheceu.

João Moutinho lesionou-se na Suíça e vai parar um mês. Paulo Oliveira, também devido a lesão, é baixa no Bessa, assim como André Horta, ainda a recuperar de uma virose.

O Sp. Braga joga no terreno do Boavista este domingo, a partir das 20h30.