Robson Bambu vai parar seis semanas e, assim, falhar os primeiros jogos oficiais do Sporting de Braga.

O reforço dos minhotos contraiu uma lesão muscular do reto femoral da coxa direita.

O defesa-central de 26 anos vai ficar de fora da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante do Maccabi Petak Tikva, de Israel, a 25 de julho e 1 de agosto. Caso se confirme o tempo de paragem estimado, o jogador brasileiro também não vai estar disponível para Daniel Sousa no arranque do campeonato, marcado para o fim de semana de 10 e 11 de agosto

Bambu chegou ao Minho neste mercado, oriundo do Nice, depois de ter alinhado por empréstimo no Arouca, na segunda metade da época passada.