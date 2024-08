Embora não tenha especificado os motivos que levaram à despromoção de Simon Banza à equipa B do Sporting de Braga, como o Maisfutebol avançou, Carlos Carvalhal sublinhou que é preciso «compromisso» para que o avançado reintegre o plantel.

«Conheço o Sp. Braga de há muitos anos, é um clube histórico, com tradição, valores e princípios. Um profissional do Sp. Braga, de qualquer área, tem de ter compromisso com o clube e a equipa. Se o funcionário tiver compromisso, estará no grupo de trabalho. Se não tiver esses valores, não pode estar», disse Carvalhal na sala de imprensa do Bessa, após a vitória no terreno do Boavista (1-0).

«O que é que é preciso jogar no Sp. Braga? Ter compromisso com a equipa. Basta isso», acrescentou.