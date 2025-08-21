Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sporting de Braga, em conferência de imprensa, após a vitória da equipa portuguesa frente ao Lincoln Red Imps, na primeira mão do play-off de acesso à fase liga da Liga Europa, disputada esta quinta-feira, 21 de Agosto, no Estádio Algarve.

[Contente com o resultado que praticamente coloca o Braga na próxima fase?]

«Sim, contente, mas conscientes também de que sofremos algumas situações que temos de corrigir também. No geral, estou contente. Acho que a segunda parte foi melhor do que a primeira e o foco agora está no jogo deste fim de semana.

[Foi mais complicado preparar este jogo pelo facto de o adversário jogar de forma mais fechada?]

Cada rival tem coisas distintas. Tratamos de preparar-nos o melhor possível para as eventualidades que o jogo nos pode apresentar. Ajudamos os jogadores para arranjar as melhores soluções, mas cada partida é distinta. Aqui sabíamos que era uma eliminatória também.

[O que já se sabe da lesão do Ricardo Horta?]

Ainda não sei nada. Sentiu algo, decidiu sair e vamos ver o que diz o departamento médico.»