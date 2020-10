Este sábado realizou-se o Dérbi de Trás-Os-Montes, que o Mirandela venceu, em pleno estádio do Bragança, por 1-0. Um triunfo que é sempre especial para os adeptos do Sport Club Mirandela, que em quatro jogos somam três vitórias e um empate, seis golos marcados e apenas uma sofrido.

Ora este dérbi estava a ser seguido muito atentamente pelo balneário do Benfica, através do Canal 11, como pôde ser testemunha nas redes sociais. Isto porque Pizzi estava a torcer pelo Bragança, onde começou a jogar, e Paulo Lopes, treinador de guarda-redes da equipa principal, estava a torcer pelo Mirandela, de onde é natural. No final da partida, obviamente, o antigo guardião encarnado teve mais motivos para celebrar...

