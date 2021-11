Aos 23 anos, Braima Fati decidiu mudar de vida. Depois de uma longa ligação ao Barcelona e do empréstimo ao Vitória de Guimarães na época passada, o irmão mais velho de Ansu Fati rumou a Inglaterra para começar de novo.



O médio natural da Guiné-Bissau decidiu aceitar o convite para representar o Biggleswade United, clube que disputa o nono escalão do futebol inglês, sem receber.



«Precisava de mudar algo na minha vida. Quando vi esta oportunidade, disse que sim», explicou Braima Fati, que foi suplente não utilizado na equipa sub-23 do Vitória de Guimarães, na época 2020/21.



O modesto Biggleswade United é presidido por Guillem Balagué, famoso jornalista e autor natural da Catalunha.