OFICIAL: Franclim Carvalho é o novo treinador do Botafogo
Antigo adjunto de Artur Jorge está de volta ao Rio de Janeiro
Franclim Carvalho, antigo adjunto de Artur Jorge, é o novo treinador do Botafogo, anunciou esta quinta-feira o clube do Rio de Janeiro que tinha começado a temporada com Martín Anselmi.
O treinador português, de 39 anos, esteve muito perto de acompanhar Artur Jorge na nova equipa técnica do Cruzeiro, mas optou por separar-se do compatriota para apostar numa carreira como treinador principal e a oportunidade acabou por surgir.
Franclim Carvalho, que chegou a treinar a B SAD, na liga portuguesa, em 2021/22, estava a trabalhar com Artur Jorge há seis temporadas, começando a parceria no Sp. Braga, depois no Botafogo, com a conquista do Brasileirão e da Libertadores em 2024, depois no Al Rayyan, do Qatar, nas duas últimas temporadas.
Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, português retorna ao Clube para assumir o comando do elenco profissional.