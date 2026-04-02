Franclim Carvalho, antigo adjunto de Artur Jorge, é o novo treinador do Botafogo, anunciou esta quinta-feira o clube do Rio de Janeiro que tinha começado a temporada com Martín Anselmi.

O treinador português, de 39 anos, esteve muito perto de acompanhar Artur Jorge na nova equipa técnica do Cruzeiro, mas optou por separar-se do compatriota para apostar numa carreira como treinador principal e a oportunidade acabou por surgir.

Franclim Carvalho, que chegou a treinar a B SAD, na liga portuguesa, em 2021/22, estava a trabalhar com Artur Jorge há seis temporadas, começando a parceria no Sp. Braga, depois no Botafogo, com a conquista do Brasileirão e da Libertadores em 2024, depois no Al Rayyan, do Qatar, nas duas últimas temporadas. 

