Novo presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves revelou que o Benfica já pagou parte dos 20 milhões de transferência de Pedrinho, contratado no ano passado.

Em conferência de imprensa, o dirigente disse ainda que espera receber o restante valor nos próximos dias.

«Entrou uma parte [do valor] no ano passado, pagámos umas contas, mas o restante ainda não. Temos tentado fazer com que isso aconteça o mais rápido possível, precisamos desse dinheiro», começou por dizer, citado pelo Globoesporte.

«Mas mesmo sem ele, o Corinthians tem pagado muitos dos seus compromissos. Como disse, vamos renegociar outros, alongar prazos, e esperamos que nos próximos dias essa grande parte que falta da venda do Pedrinho entre, porque vai ajudar-nos muito», acrescentou.