Abel Ferreira vive mais uma fase muito boa no Palmeiras. O Verdão tornou-se agora no detentor da maior invencibilidade na Libertadores a jogar como visitante. Com a vitória contra a Universidad Católica, no Chile, o Palmeiras chegou a 13 jogos sem conhecer a derrota a jogar fora de casa: dez vitórias e três empates.



O River Plate, anterior detentor do melhor registo, tem 12 jogos nessa condição. Destes 13 jogos do Palmeiras, Abel orientou a equipa em sete, com Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo a serem responsáveis pelos restantes.



Abel e o Palmeiras lideram o Brasileirão e estão nos oitavos-de-final da Libertadores. Os paulistas estão num ciclo de seis vitórias consecutivas.