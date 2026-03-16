Brasil: Ancelotti anuncia convocados e deixa Neymar de fora
Avançado não representa o Brasil desde outubro de 2023
Avançado não representa o Brasil desde outubro de 2023
A pensar nos particulares com França e Croácia, Carlo Ancelotti anunciou a convocatória nesta segunda-feira, mas deixou Neymar de fora. O avançado de 34 anos não representa a seleção desde outubro de 2023.
Na convocatória foram incluídos Ederson, Alex Sandro, Danilo, Casemiro, Fabinho e Raphinha, jogadores ex-Benfica, FC Porto, Rio Ave e Sporting e Vitória de Guimarães, respetivamente.
O Brasil mede forças com França e Croácia a 26 e 1 de abril, respetivamente, nos Estados Unidos – em Boston e Orlando. São os últimos testes antes da convocatória definitiva para o Mundial 2026, a anunciar a 18 de maio.
Nos derradeiros particulares, o Brasil recebe o Panamá a 31 de maio e, já nos EUA, em junho, vai medir forças com o Egito.
O Mundial decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil integra o Grupo C, na companhia de Marrocos, Haiti e Escócia.
O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.
