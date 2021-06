Pepê já está em Portugal.

O reforço do FC Porto aterrou em solo nacional esta quarta-feira, e o próprio clube quis assinalar isso mesmo nas redes sociais, partilhando um vídeo do jovem brasileiro a receber uma das novas camisolas dos dragões com o seu nome inscrito.

Agora, e antes de poder ambientar-se à Invicta, Pepê terá de cumprir 14 dias de quarentena obrigatória, visto que viaja do Brasil, um dos países com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

O extremo de 24 anos, recorde-se, chega proveniente do Grémio por um valor de 15 milhões euros - mais 487.500 euros, relativos ao mecanismo de solidariedade.