Abel Ferreira ameaçou bater com a porta no Palmeiras antes do fim do contrato, que só termina em dezembro de 2024.

O treinador mostrou-se agastado na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Internacional (3-0), que vale ao «Verdão» a liderança do Brasileirão à condição.

«Estou de saco cheio. Mesmo! Tenho de esperar para ver», disse, ao ser confrontado com a hipótese de sair, concretizando os motivos do seu desagrado:

«Estou de saco cheio desses jogos seguidos, viagens seguidas. Marcam jogos, tiram jogos. O campeonato acaba no dia 3, depois acaba no dia 7. Prestem atenção às declarações dos treinadores que vão passando por aqui, portugueses, brasileiros, argentinos. Mas vocês preferem discutir... Critiquem a organização, a quantidade de viagens que se fazem... Se fazem, eu não ouço. Porque, quem está a mandar, não ouviu.»

Abel atirou também à cúpula do futebol brasileiro, acentuando as duras críticas sobre o calendário: «Agora temos 15 dias ou uma semana para ficarmos tranquilos [pausa para as seleções]. [...] Se for preciso trocar quem manda, troquem para que as decisões sejam melhores. É uma vergonha a CBF deixar fazer oito jogos seguidos com dois ou três dias de descanso. É uma vergonha. Isto é insano.»

O técnico português não se mostrou preocupado com a luta pelo título, afirmando que nem as contas fez.

«Para verem como estou preocupado com as contas do Brasileirão, nem as fiz... Estou preocupado com a minha equipa. Vão jogar Bragantino e Botafogo, eles que se enrosquem. É muito jogo seguido, é muita conferência de imprensa seguida, é muita viagem seguida. É chegar ao CT às 4 da manhã, decidir se eu vou dormir ali ou com a minha família... Não é isso que eu quero para mim.»

Abel reagiu ainda às críticas dos adeptos. «De quem estão a falar? Dos que vêm aqui para nos apoiar ou daqueles que ficam em casa num computador, fazem um blog e criticam-nos para influenciar os outros? Digo aos meus jogadores: não se deixem influenciar por esses adeptos, que às tantas nem sócios são. É por isso que temos um espírito de grupo muito forte.»

O Palmeiras comanda agora o campeonato brasileiro com 62 pontos, mais três do que o Botafogo (59), líder isolado desde a 2.ª jornada, que neste momento tem dois jogos a menos e esta noite defronta o Bragantino.