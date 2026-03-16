O Palmeiras de Abel Ferreira voltou às vitórias no Brasileirão. Porém, o treinador português não estava satisfeito no final do jogo. Em conferência de imprensa, Abel atirou-se ao calendário brasileiro.

«Quantos jogadores tivemos depois da final (do Paulista)? E condicionados? Porque o Piquerez não joga? O que fazem no futebol brasileiro, e falo o que penso, é inacreditável o que fazem com os jogadores. Sabem quantos jogos fez o Mirassol em 30 dias? Três. E o Palmeiras? Oito, os últimos dois em campos inacreditáveis», começou por referir.

Abel insistiu na parte física dos jogadores, que acaba por ser afetada com tantos jogos em poucos dias. O português referiu que até os melhores do mundo sofreriam nestas condições.

«Não me digas que não sabes. Não tem como (parte física). Podes ir buscar Messi, Ronaldo, os melhores do mundo. Não falo só do Palmeiras, para o bem do futebol brasileiro, não é só o Palmeiras. Pelo Palmeiras ter ido à final, outras equipas descansaram e recuperaram lesionados», atirou.

O Palmeiras acabou por vencer pela margem mínima, numa noite em que o rival São Paulo voltou a vencer para isolar-se na liderança do Brasileirão. O técnico luso falou de uma segunda parte em queda.

«Depois da vitória contra o Novorizontino, nem tempo tivemos para festejar. E dois dias depois vamos enfrentar uma equipa que teve 11 dias para preparar o jogo. Uma primeira parte muito boa, e a segunda parte ‘puff’. O Palmeiras na segunda parte sofreu, não conseguiu ter bola, muitas más decisões. Porquê?», questionou Abel.

E continuou. «E recuperar os jogadores? Isto é um país continental, e eu não me vou calar sobre a minha opinião. Não têm de concordar comigo», concluiu.