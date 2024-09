Abel Ferreira protagonizou mais um momento de tensão com um jornalista, durante a conferência de imprensa após a goleada por 5-0 do Palmeiras sobre o Criciúma.

Em resposta a uma questão sobre a eventual titularidade em simultâneo de Maurício e Raphael Veiga, o técnico português mostrou-se incomodado e garantiu que os jornalistas tinham de «estudar e tirar o curso de treinador», antes de escolherem quem joga ou não pelo Palmeiras.

«Sei que todos vocês (jornalistas) gostavam de estar sentados no meu lugar, entendo esse lado, mas vocês têm que ir estudar, tirar o curso de treinador e só depois é que se podem sentar aqui e escolher a equipa e os jogadores que entendem que são os melhores», começou por referir.

«Vocês têm todo o direito de fazerem as perguntas que quiserem, porque são legítimas, e eu também tenho o direito de responder da forma que quiser. São opções do treinador, não justifico aos meus jogadores porque é que tiro um ou coloco outro, tem apenas a ver com o que eu idealizei que era o melhor para este encontro», acrescentou o técnico.

Recorde-se que o Palmeiras goleou o Criciúma por 5-0, na 26.ª jornada do Brasileirão, sendo que os golos foram marcados por Flaco López, Felipe Anderson, Estêvão, Raphael Veiga e ainda um autogolo do português, Tobias Figueiredo.