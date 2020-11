Abel Ferreira partiu no domingo à noite para o Brasil para orientar o Palmeiras e explicou aos jornalistas presentes no aeroporto o que o levou a deixar o PAOK e aceitar a proposta do clube brasileiro.

«A grandeza do clube, a forma como está organizado, as condições que oferece aos seus profissionais para atingir os objetivos e o desafio», disse o técnico português.

«O primeiro objetivo é voltar a ganhar, sabemos a grandeza do clube, sabemos os jogadores que tem na Academia. Foi também uma das razões que levou o Palmeiras a contratar-me, querem uma aposta nos jovens, portanto estão reunidas todas as condições para, todos juntos, temos sucesso», apontou.

Questionado sobre qual a primeira coisa que vai fazer, Abel afirmou: «Ver o jogo [frente ao Atlético Mineiro] e depois estar com os nossos jogadores. Isso é que é o mais importante agora e começar a trabalhar o mais rápido possível.»

Questionado sobre se o trabalho de Jesus no Flamengo abriu portas aos técnicos portugueses no Brasil e se trazia mais pressão aos treinadores nacionais, Abel respondeu: «Para ser muito sincero, reconheço a competência dos treinadores portugueses, Jesus é mais um deles. Nós temos essa capacidade de fazer uma partilha de conhecimentos, mas depois, dentro de campo, cada um segue as suas ideias, os seus princípios e é isso que vou procurar fazer. Não me esqueço do que me trouxe até aqui e é isso que me vai levar daqui para a frente.»

Na hora da partida, o treinador deixou ainda uma palavra de agradecimento «ao presidente e a toda a estrutura do PAOK». «Não estava fácil deixarem-me sair, mas no fim acabou por ser possível chegar a um entendimento.»