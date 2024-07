Abel Ferreira, bicampeão brasileiro com o Palmeiras, referiu que a presente temporada vai ser a mais complicada desde que chegou ao Brasil, em 2020.

«Desde que estou aqui, creio que este será o ano mais difícil. Várias equipas reforçaram-se. O ano passado já foi, mas creio que este ano vai ser ainda mais apertado a disputa pelo título», afirmou em conferência de imprensa.

Com 36 pontos no Brasileirão, o Palmeiras é segundo classificado atrás do Botafogo de Artur Jorge.

Na presente jornada, o Verdão venceu o Cruzeiro por 2-0.