O treinador português Abel Ferreira vincou, após o empate ante o RB Bragantino, para o Campeonato Paulista, o seu compromisso com o Palmeiras, na sequência das palavras dos últimos dias, sobre as quais foi questionado na última noite, em que disse que ia para o seu último ano no Brasil.

«O meu futuro é no Palmeiras e não há muito mais a dizer sobre o meu contrato. Neste momento o mais importante para mim e o meu foco é melhorar os processos da equipa, carregar as baterias dos jogadores, tornar a equipa mais competitiva, arranjar soluções para os nossos problemas. Com 20 dias eu não esperava ver já toda uma dinâmica, com algumas trocas que fizemos, com alguns jogadores que vieram da base e vão ajudar seguramente ao longo do ano. Esse é o meu foco e nada mais. Estou no Palmeiras como sempre estive de coração e alma. O presente e o futuro passam pelo Palmeiras», afirmou Abel, em conferência de imprensa, aproveitando a presença do diretor para o futebol da Red Bull, Jürgen Klopp, no jogo, para reforçar que é «um treinador de projeto».

«Todos sabem que, desde que cheguei, nunca menti a ninguém, sou um treinador de projeto. Hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, que ganhou menos títulos em oito anos no Liverpool do que a minha equipa técnica aqui. Então, não me fale de fome de títulos. Klopp, esse senhor, esteve oito anos no Liverpool e ganhou menos títulos do que nós aqui em quatro ou cinco anos. Eu sou treinador de projeto, isso não vai mudar», respondeu.

«Sou capitão do meu destino e dono da minha alma, estou onde quero estar e onde gosto de estar. Estou aqui porque quero, porque tenho vontade de ganhar, porque não há nenhum clube no mundo que neste momento me dê todas as condições como me dá este clube. Estou aqui porque, para mim, o Palmeiras é o melhor clube do Brasil, de longe. É por isso que continuo aqui, porque me dá reconhecimento, oportunidade de lutar por títulos, paga a todos os funcionários a tempo e horas e é nisto que me revejo: valores e identidade. Isso foi o que criámos no último ano e vamos continuar a criar aqui, independentemente das opiniões e críticas, que se calhar hoje são merecidas, que venham de fora. Não são os de fora que vão dizer o caminho que eu, ou que a direção tem de seguir», disse ainda Abel.

Desde 2020 no Palmeiras, o técnico luso de 46 anos conta com dez títulos no «Verdão»: duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois títulos no Brasileirão, uma Taça do Brasil, uma Supertaça do Brasil e três títulos no Campeonato Paulista.

Klopp, que esteve no Liverpool de 2015/16 a 2023/24, conquistou oito títulos: uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes, uma Premier League, uma Supertaça inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.