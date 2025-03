Abel Ferreira fez o rescaldo ao empate no jogo de abertura do Brasileirão, frente ao Botafogo, e admitiu que apesar do resultado, o desfecho do encontro poderia ter sido diferente e até mais negativo para a equipa.

Em declarações aos jornalistas, o técnico português destacou a falta de tempo que teve para preparar o encontro, devido à paragem para os compromissos internacionais, e chegou mesmo a dizer que há pessoas que olham para o futebol como se fosse «matraquilhos».

«As oportunidades que o Botafogo teve foram todas através de transições, mas do outro lado estava uma equipa que quer ser campeã, tal como nós. A verdade é que empatámos, num jogo em que podíamos ter ganho e até mesmo perdido. A minha função é ajudar os jogadores e só há um caminho, quando podemos treinar vamos treinar e quando tivermos de jogar também vamos jogar», referiu.

«As pessoas pensam que isto é matraquilhos ou Playstation, que é só meter a bola em campo e dizer para os jogadores jogarem. Estes jogadores estiveram todos nas respetivas seleções, não estiveram a treinar comigo, tive dois dias para preparar este jogo. O Botafogo teve uma semana ou mais para trabalhar a forma de jogar do Palmeiras, temos de lidar com este tipo de situações», acrescentou o técnico.