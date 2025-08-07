Uma semana após a derrota por 1-0 na 1.ª mão dos oitavos de final da Taça do Brasil, o Palmeiras voltou a perder com o Corinthians e está fora da competição após ter sido eliminado pelo rival de São Paulo pela primeira vez numa competição fora do âmbito estadual.

A jogar em casa, o conjunto orientado por Abel Ferreira estava obrigado a virar a eliminatória, mas acabou vergado por uma derrota por 2-0 num jogo em que quase tudo correu mal ao Verdão.

Logo aos 15 minutos, o Palmeiras ficou reduzido a dez jogadores, por expulsão de Anibal Moreno após uma cabeçada a José Martinez.

O Palmeiras até conseguiu atenuar o impacto da expulsão do médio argentino, mas aos 43 minutos Matheus Bidu deu vantagem aos visitantes, que até perderam Memphis Depay por lesão pouco depois.

Pouco antes da hora de jogo, Gustavo Henrique assinou o 2-0 para o Corinthians, que ficou ainda mais confortável na eliminatória para os derradeiros 30 minutos, nos quais a tensão aumentou e de que maneira. Vítor Castanheira, adjunto de Abel, foi expulso por protestos por volta dos 75m e já em tempo de compensação Emiliano Martínez também viu o vermelho direto e fez com que o Palmeiras terminasse o jogo reduzido a dez.

Já Abel teve de ouvir insultos dos adeptos, para os quais o passado vitorioso do treinador à frente da equipa é... museu.