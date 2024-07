Abel Ferreira teve um encontro especial com Valentino Rossi, lenda do MotoGP.

A paixão do técnico português pelos desportos motorizados levou-o até ao circuito de Interlagos, em São Paulo, para assistir às 6 Horas de São Paulo, do mundial de resistência, onde o piloto italiano agora compete.

O treinador esteve com a respetiva equipa técnica no circuito brasileiro e conviveu com vários pilotos, mas o maior destaque vai mesmo para o encontro com a lenda do motociclismo, a quem ofereceu uma camisola autografada do Palmeiras.

Será que Valentino Rossi já é adepto do Verdão?