É uma nova forma de perder tempo, muito criativa e que já se tornou viral. Aconteceu no Morumbi, no dérbi entre o São Paulo e o Palmeiras, que a formação de Abel Ferreira venceu.

O Palmeiras estava naquela altura a vencer por 1-0 e só queria que terminasse a primeira parte, para guardar aquela vantagem na saída para o intervalo.

O que é certo é que o conseguiu. O que teve muito a mão do guarda-redes: Carlos Miguel já tinha visto um amarelo pouco antes por atrasar o jogo, quando logo a seguir se saiu com esta tática hilariante. Recuou longos metros no campo e depois correu com passos muito pequeninos em direção à bola. De génio, não é?